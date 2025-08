Malore in carcere per Mailyn Castro | rinviato l’interrogatorio sulla morte di Alessandro Venier

Mailyn Castro Monsalvo, la donna di 30 anni, cittadina colombiana accusata dell’omicidio del compagno Alessandro Venier, di 35 anni, ha avuto un malore all’interno del carcere di Trieste che ha costretto i sanitari a chiedere l’intervento di un’ambulanza. La donna è stata quindi condotta in ospedale per una visita urgente: le sue condizioni non sarebbero gravi. Lo ha reso noto il suo avvocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Malore in carcere per Mailyn Castro: rinviato l’interrogatorio sulla morte di Alessandro Venier

In questa notizia si parla di: malore - carcere - mailyn - castro

Tragedia in carcere, agente stroncato da malore a 57 anni - Tragedia al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un agente di 57 anni, G.A., è morto stroncato da un malore improvviso mentre era in servizio.

Kaufmann torna Italia e va in carcere a Rebibbia. Caos e crisi sul volo: giallo sul malore - Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è arrivato nel pomeriggio nel carcere romano di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia, dove era stato arrestato lo scorso mese con l'accusa di duplice omicidio.

Lorena Venier uccide il figlio Alessandro insieme alla nuora: «Ho fatto una cosa mostruosa». Marilyn ha un malore in carcere, rinviato l'interrogatorio. Per la Procura è omicidio premeditato - GEMONA - «Sono stata io e so di aver fatto una cosa mostruosa». Sarebbero queste le parole di Lorena Venier, 61 anni, infermiera e mamma di Alessandro, il 35enne ucciso e fatto a.

Omicidio di Gemona: la calce per coprire il corpo di Alessandro Venier acquistata su Amazon; Alessandro Venier, la compagna si sente male: «È confusa e spaesata». La mamma killer: «Mailyn è la figlia che non ho mai avuto»; Lorena Venier uccide il figlio Alessandro insieme alla nuora: «Ho fatto una cosa mostruosa». Marilyn ha un malore in carcere, rinviato....

Malore in carcere per Mailyn Castro: rinviato l’interrogatorio sulla morte di Alessandro Venier - Mailyn Castro Monsalvo, la donna di 30 anni, cittadina colombiana accusata dell’omicidio del compagno Alessandro Venier , di 35 anni, ha avuto un malore ... Segnala gazzettadelsud.it

Alessandro Venier, la compagna si sente male: «È confusa e spaesata». La mamma killer: «Mailyn è la figlia che non ho mai avuto» - Mailyn Castro Monsalvo, 30 anni, cittadina colombiana accusata dell'omicidio del compagno Alessandro Venier, di 35 anni, ha avuto un malore all'interno del carcere di Trieste che ... Riporta leggo.it