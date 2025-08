Malattia segreta di hulk hogan | scoperta la causa della sua morte

La scomparsa di Hulk Hogan ha suscitato grande attenzione mediatica, portando alla luce dettagli inediti sulla sua salute e sulle circostanze che hanno preceduto il decesso. La figura iconica del mondo del wrestling, deceduta il 24 luglio all'età di 71 anni, non è morta esclusivamente a causa di un infarto. Sono emersi elementi che evidenziano una complessa condizione medica preesistente, rendendo più comprensibile la sua morte improvvisa. le condizioni di salute di Hulk Hogan. una diagnosi nascosta di leucemia linfatica cronica. Un documento ufficiale ha rivelato che Hogan combatteva da tempo contro una forma di tumore del sangue nota come leucemia linfatica cronica.

In questa notizia si parla di: hulk - hogan - causa - morte

