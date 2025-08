Malattia di Lyme quali sono i primi sintomi con cui si manifesta | si può guarire?

La malattia di Lyme è una patologia infettiva trasmessa principalmente dalla puntura di zecche infette, in particolare quelle appartenenti al genere Ixodes. Questa malattia, se non riconosciuta e trattata tempestivamente, può causare complicazioni anche gravi, coinvolgendo pelle, articolazioni, sistema nervoso e cuore. Ma quali sono i primi sintomi con cui si manifesta la malattia di Lyme? E soprattutto, si può guarire? I primi sintomi della malattia di Lyme. Il segno piĂą caratteristico e precoce della malattia di Lyme è una eruzione cutanea rossa, detta eritema migrante. Questa si presenta generalmente da 3 a 30 giorni dopo la puntura della zecca, spesso come una chiazza rossa che si allarga progressivamente intorno al punto di inoculazione, assumendo talvolta una forma a “bersaglio” o a “occhio di bue”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malattia di Lyme, quali sono i primi sintomi con cui si manifesta: si può guarire?

