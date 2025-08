Malattia di Lyme Justin Timberlake l’ultimo caso famoso

La malattia deve il nome all’omonima cittadina statunitense in cui fu descritto il primo caso nel 1975. Si tratta di un’infezione trasmessa dalle zecche e causata dal batterio Borrelia. Può manifestarsi con sintomi gravi e se non viene curata può assumere un decorso cronico. Malattia di Lyme, il contagio attraverso il morso di una zecca. L’ultimo caso, sicuramente  il piĂą eclatante, come leggiamo da “SkyTg24”, è quello di Justin Timberlake. Il cantante ha rivelato di avere la malattia di Lyme, contratta durante il tour mondiale  “Forget Tomorrow”. Il cantante ha spiegato che i sintomi – dolore neuropatico, nausea e stanchezza – gli hanno reso difficile esibirsi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Malattia di Lyme, Justin Timberlake l’ultimo caso famoso

