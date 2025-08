‘Mailyn era la figlia che non ho mai avuto’ | Lorena Venier confessa il delitto del figlio Alessandro

Lorena Venier ammette tutto: ‘Sì, ho ucciso mio figlio, so di aver fatto qualcosa di mostruoso ‘. Una confessione piena, lucida e dettagliata. Lorena Venier, l’infermiera 61enne di Gemona del Friuli (Udine), ha ammesso davanti al pubblico ministero di aver ucciso il figlio 35enne Alessandro Venier con la complicità della nuora, Mailyn Castro Monsalvo, 30 anni, cittadina colombiana. Il corpo del giovane è stato trovato fatto a pezzi in un bidone nascosto nell’autorimessa, cosparso di calce viva per attenuare gli odori. Secondo quanto riferito dall’avvocato Giovanni De Nardo, la donna è apparsa “ molto scossa, ma lucida e pienamente consapevole del gesto innaturale e mostruoso ” compiuto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Mailyn era la figlia che non ho mai avuto’: Lorena Venier confessa il delitto del figlio Alessandro

In questa notizia si parla di: lorena - venier - figlio - alessandro

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la mamma Lorena crolla davanti agli investigatori: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa». In carcere anche la moglie - GEMONA - «Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso». Sarebbero queste le parole di Lorena Venier, mamma di Alessandro, il 35enne ucciso e fatto a pezzi.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona, la madre Lorena confessa: "So che è una cosa mostruosa" - Davanti al magistrato che la stava interrogando, Lorena, la madre di Alessandro Venier ucciso a Gemona, ha ammesso di aver commesso il delitto

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la mamma Lorena crolla davanti agli investigatori: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa». Slitta l'interrogatorio alla moglie - GEMONA - «Sono stata io e so di aver fatto una cosa mostruosa». Sarebbero queste le parole di Lorena Venier, mamma di Alessandro, il 35enne ucciso e fatto a pezzi la.

“Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso” Lorena Venier, la donna di 61 anni arrestata per aver ucciso il figlio di 35 anni Alessandro Venier, ha confessato davanti ai magistrati Vai su Facebook

#Gemona "Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso": sono le parole, al magistrato che la stava interrogando di Lorena Venier, la 61enne che ha confermato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni. Vai su X

Delitto di Gemona, confessa la madre di Alessandro Venier: Ciò che ho fatto è mostruoso; Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona, la madre Lorena confessa: So che è una cosa mostruosa; Le ammissioni di Lorena Venier nell'interrogatorio terminato prima di mezzanotte.

Alessandro Venier, la mamma Lorena è andata al lavoro in ospedale come nulla fosse dopo averlo ucciso e fatto a pezzi - È andata la lavoro come se niente fosse successo, Lorena Venier, la donna di 61 anni che ha ammesso di aver ucciso e fatto a pezzi il corpo ... Secondo msn.com

La confessione di Lorena, la madre di Alessandro Venier: «Sono la colpevole. So di aver fatto una cosa contro natura» - L'infermiera sessantunenne ha ammesso l'omicidio del figlio fornendo agli inquirenti un movente preciso. Da vanityfair.it