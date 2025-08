Mai mi sarei aspettato questa diagnosi a 46 anni Dal cancro ho imparato molto ma non lo augurerei a nessuno | parla l’attore di Dawson’s Creek James Van Deer Beek

Dopo aver rivelato, lo scorso novembre, di aver scoperto di avere un cancro al colon retto al terzo stadio, l’attore James Van Der Beek è tornato a parlare della sua battaglia, trasformando la sua esperienza in un potente messaggio di prevenzione. E nel frattempo, è tornato a fare ciò che ama: recitare. L’indimenticato protagonista di “ Dawson’s Creek ” è diventato il testimonial di una campagna di sensibilizzazione sul cancro al colon retto. Il suo obiettivo è duplice: sostenere chi, come lui, sta affrontando la malattia, ma soprattutto invogliare le persone a sottoporsi a controlli preventivi, l’arma più efficace per una diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

