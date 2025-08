In Spagna il Procuratore generale, Álvaro García Ortiz, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale supremo per rivelazione di segreti d’ufficio. Secondo l’accusa, il capo dei pm – c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Magistrati indagati in Spagna e in Italia. Una costante: i telefonini ripuliti