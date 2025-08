Mafia Terra Madre | Svelati i requisiti ufficiali per PC

Dopo mesi di attesa, Hangar 13 ha finalmente pubblicato i requisiti di sistema ufficiali per Mafia: Terra Madre, nuovo capitolo della celebre saga crime ambientata in un’Italia alternativa degli anni ’80. Il gioco promette un comparto tecnico all’avanguardia e un’ampia scalabilitĂ grafica, capace di adattarsi sia alle configurazioni di fascia media che ai PC piĂą performanti. I requisiti sono suddivisi in tre profili: Minimi, Consigliati e Epici, offrendo così una panoramica completa per tutti i tipi di giocatori. Configurazione minima: Full HD e prestazioni bilanciate. MAFIA – Gamerbrain.net Chi punta a giocare in 1080p con un preset grafico medio e upscaling impostato su “bilanciato”, potrĂ contare su una buona fluiditĂ senza rinunciare all’impatto visivo: Processore: AMD Ryzen 7 2700X oppure Intel Core i7-9700K. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

