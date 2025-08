Mads Mikkelsen e Bryan Fuller, la coppia creativa di Hannibal, tornano insieme in Dust Bunny, horror originale con anche Sigourney Weaver nel cast. Quando due nomi come Mads Mikkelsen e Bryan Fuller tornano a collaborare dopo Hannibal, è inevitabile provare un certo brivido. Ma Dust Bunny non sarà solo una reunion nostalgica: è l'inizio di qualcosa di diverso, forse ancora più spiazzante. L'anteprima è prevista al Toronto International Film Festival a settembre e segna anche l'atteso debutto cinematografico di Fuller. "Dust Bunny": il ritorno di Mikkelsen e Fuller A distanza di anni dalla chiusura di Hannibal, uno dei più eleganti e disturbanti esperimenti televisivi degli ultimi decenni, Mads Mikkelsen e Bryan Fuller tornano a unire le forze con Dust Bunny, horror inedito in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mads Mikkelsen è un vicino perfetto in "Dust Bunny", il film horror con Bryan Fuller, il creatore di Hannibal