Madre sottrae figlia condannata | pena sospesa e risarcimento al padre

Venezia — È stata condannata a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa), con obbligo di risarcimento del danno in separata sede, la madre ritenuta colpevole di aver sottratto la figlia al padre e di aver eluso deliberatamente una sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria.Le accuse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: madre - figlia - condannata - pena

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Per alcuni è un modo come un altro per ricordare una persona che non c’è più, per altri è una vera e propria mancanza di rispetto, se non addirittura un tentativo di lucrare su una tragedia.

Posta una lista come quella di Turetta: scotch, sacchi neri, coltelli. Alla madre della ex scrive: "Tua figlia andrebbe uccisa a mani nude" - "Cose da comprare: scotch, sacchi neri, coltelli, mappa, soldi in contanti per la benzina". È la raccapricciante lista pubblicata da un 19enne di Ferrara denunciato per violenze, minacce e stalking nei confronti della ex.

Madre e figlia di 4 anni molestate dal padrone di casa 80enne: “Toccava mia figlia mentre la salutava” - Gli abusi avvenivano quando mamma e figlia erano sole in casa. L'ottantenne si avvicinava per palpeggiare sia lei che la piccola di 4 anni.

Condanna per omicidio colposo per l'incidente sull’A22 del 27 ottobre 2017, in cui morirono Graziella Lorenzatti (sorella della conducente, deceduta 20 mesi dopo l’incidente), Gioia Virginia Casciani (figlia di 9 anni della stessa Lorenzatto) e Ginevra Barra Baj Vai su Facebook

Madre sottrae figlia, condannata: pena sospesa e risarcimento al padre; Madre investe il figlio di 18 mesi nel cortile di casa, lesioni a vita. Il pm: «Condanna da evitare, ha già il suo ergastolo»; Figlia e nipote morte in A22, madre condannata.

MADRE VIOLENTA? SOLO UN ANNO DI RECLUSIONE CON PENA SOSPESA - Dopo l’orrore di quanto successo in queste ore a Gemona, in Friuli, dove una madre ha ucciso il figlio trentunenne insieme alla compagna di quest’ultimo, facendone a pezzi il corpo ed ... lavocedellevoci.it scrive

Monica Lorenzatti condannata per l'incidente in cui morì la figlia: «Poteva frenare». Lo schianto con un camion fermatosi all'improvviso - Era il 27 ottobre 2017 quando un incidente dell'auto guidata dalla torinese Monica Lorenzatti causò la morte di sua figlia, Gioia Virginia Casciani, 9 anni, di ... Lo riporta msn.com