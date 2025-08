MAD docenti as 2025 26 | a Trento domande aperte fino all’11 agosto ore 14

L’Ufficio scolastico provinciale di Trento ha attivato la procedura online per l’invio delle domande di messa a disposizione (MAD) da parte del personale docente. La procedura riguarda l’anno scolastico 20252026 e si rivolge agli aspiranti supplenti non inseriti nelle graduatorie di istituto. L'articolo MAD docenti a.s. 202526: a Trento domande aperte fino all’11 agosto ore 14 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: domande - trento - docenti - aperte

Domande MAD Trento 2025/26: al via le richieste per il personale ATA - L’Ufficio scolastico della Provincia Autonoma di Trento apre ufficialmente la finestra per presentare la MAD 2025/2026 dedicata al profilo di assistente amministrativo scolastico, categoria C.

MAD Assistenti amministrativi Provincia di Trento: domande entro il 7 luglio - Aperta la procedura per la presentazione delle domande di messa a disposizione (MAD) per l’anno scolastico 2025/2026, riservata al profilo professionale di assistente amministrativo scolastico, categoria C.

Domande MAD Trento 2025/26: al via le richieste per il personale ATA - L’Ufficio scolastico della Provincia Autonoma di Trento apre ufficialmente la finestra per presentare la MAD 2025/2026 dedicata al profilo di assistente amministrativo scolastico, categoria C.

Ipotesi di scuole primarie aperte a luglio in Trentino. La proposta a sostegno delle famiglie si scontra con l'opposizione dei sindacati e dei docenti. Vai su Facebook

MAD docenti a.s. 2025/2026: a Trento domande aperte fino all’11 agosto ore 14; Supplenze 2024/25 docenti, INTERPELLI per corsi di recupero e scuola di infanzia [AGGIORNATO]; Concorso dirigente tecnico, domanda in scadenza: ci sarà una preselettiva? Ecco in quale caso.

Aperte le domande di trasferimento per docenti e personale Ata ... - MSN - Sono ufficialmente aperte da oggi, 14 luglio, le domande per le assegnazioni provvisorie rivolte a docenti e personale Ata per l’anno scolastico 2025/26. Da msn.com

Carta docente 2025/ Domande aperte: ammessi anche i precari, ma con novità - I docenti di ruolo, ma da quest’anno anche supplenti, possono far domanda per la carta docente dell’anno scolastico 2024 – 2025. Scrive ilsussidiario.net