Macron | il lancio di aiuti su Gaza non basta contro la carestia

Il presidente Emmanuel Macron ha confermato che la Francia ha contribuito oggi a un lancio di aiuti su Gaza, ma ha avvertito che non basta. «Di fronte all’emergenza assoluta, abbiamo effettuato un’operazione di distribuzione di cibo a Gaza. Ringraziamo i nostri partner giordani, emiratini e tedeschi per il loro sostegno, nonchè il nostro personale militare per il suo impegno», ha scritto su. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Macron: il lancio di aiuti su Gaza non basta contro la carestia

Macron critica Israele: tensioni con Netanyahu sulla questione Gaza - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente scelto di schierarsi al fianco di un'organizzazione terroristica islamista e assassina, facendo eco alla sua propaganda menzognera e accusando Israele con infami calunnie.

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 80 morti" | Macron critica Israele, la replica di Netanyahu: "Si schiera con i terroristi" - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Macron-Netanyahu, scontro totale su Gaza: «Vergogna, va fermato». «Lui fa il gioco di Hamas, noi la distruggeremo» - Botte da orbi sul piano della diplomazia (si fa per dire) tra Francia e Israele. Al governo guidato da Benjamin Netanyahu non sembra essere piaciuta per niente la dura condanna delle azioni israeliane a Gaza pronunciata ieri sera in tv da Emmanuel Macron: «Quel che il governo Netanyahu sta facendo è inaccettabile.

Due persone sono state uccise e diverse ferite dal fuoco israeliano nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation nell’area del Corridoio di Netzarim. Lo hanno riferito i media di Gaza Vai su Facebook

