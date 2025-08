Macherio | palloncini per salutare Geraldine uccisa dall’ex Troppo dolore per i figli assenti al funerale

Macherio, 1 agosto 2025 – “Vola Geraldine” e poi il lancio di palloncini bianchi, liberati in cielo dai familiari al termine della messa funebre. Hanno salutato così, ieri pomeriggio, per l’ultima volta, parenti, conoscenti e semplici macheriesi la 33enne di origini peruviane Geraldine Nunez Sanchez Yadana, uccisa due settimane fa dal suo ex compagno. Un centinaio di persone si è stretto ai familiari nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso per l’addio alla donna arrivata in Brianza dal Sudamerica per cercare una vita migliore per sĂ© e per i suoi due figli di 14 e 17 anni. I ragazzi non c’erano al funerale, “purtroppo non ce l’hanno fatta a vedere la mamma così”, ha raccontato la zia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

