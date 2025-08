Non è raro, durante l’estate, assistere all’arrivo di imbarcazioni da sogno lungo il Golfo di Napoli, una delle mete piĂą amate del Mediterraneo da milionari e personaggi illustri. Il mare calmo, lo sfondo imponente del Vesuvio, la bellezza del Lungomare Caracciolo e la ricchezza del patrimonio culturale e gastronomico rendono questa zona un vero magnete per il turismo di altissimo livello. E quando in rada compare un colosso da centinaia di milioni, l’effetto è sempre spettacolare. In questi giorni, un’enorme imbarcazione lunga oltre 100 metri ha attirato l’attenzione di turisti e residenti. Lunga, elegante e dotata di tecnologie all’avanguardia, l’imbarcazione è stata avvistata proprio di fronte alla Villa Comunale, a pochi passi dal Castel dell’Ovo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Ma è suo". Si presenta a Napoli con uno yacht da 300 milioni di euro. Tutti scioccati: uno degli uomini più ricchi al mondo