Ma Ary lo sa? Valerio bomba dopo l’addio con Sarah e la fine di Temptation Island | la scoperta

Il loro addio ha fatto commuovere milioni di telespettatori, ma ora il finale tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni potrebbe riservare un nuovo, inaspettato colpo di scena. Se Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati la coppia più scoppiettante di questa edizione di Temptation Island, Sarah e Valerio ne sono stati certamente il volto più toccante e malinconico. I due hanno deciso di mettersi alla prova nel programma perché la fidanzata si sentiva trascurata e il compagno, ferito da alcune chat trovate nel suo telefono, voleva vederci chiaro. “Ho trovato queste conversazioni con due ragazzi diversi e lei alla fine ha ammesso”, aveva raccontato Valerio, con la voce rotta dall’amarezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: valerio - sarah - addio - temptation

Temptation Island, Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale [VIDEO] - Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta è stata presentata anche la quinta coppia ufficiale di Temptation Island.

Valerio e Sarah sono la quinta coppia di Temptation Island 2025: “Ho scoperto chat con due uomini diversi” - Sarah e Valerio sono la quinta coppia di Temptation Island 2025. A scrivere al programma di Canale 5 sono stati entrambi.

Temptation Island, chi sono Sarah e Valerio? La quinta coppia - (Adnkronos) – Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2025, il reality show condotto da Filippo Bisciglia, in onda prossimamente su Canale 5.

SARAH E VALERIO sono la prima coppia della storia che mi hanno fatta piangere come una stupida per una separazione, un pugno al cuore il loro addio #TemptationIsland Vai su X

Sarah e Valerio, l'addio inaspettato che divide il pubblico di Temptation Island: ecco cos'è successo durante il falò di confronto Vai su Facebook

Sarah e Valerio, addio definitivo dopo Temptation Island; Temptation Island, Valerio esce con la single Ary. Le lacrime di Sarah: «Non me lo sarei mai aspettato da lui, cinque anni non si...; Sarah, Valerio e Ary un mese dopo Temptation Island 2025: come è finita, lo spoiler bomba.

Temptation Island, Valerio non torna indietro: "Sarah rimane importante, ma ora c'è Ary" - Sarah e Valerio si sono detti addio al termine del falò di confronto dopo 5 anni di relazione. Si legge su msn.com

Temptation Island, addio tra Valerio e Sarah: cosa succede oggi con la tentatrice Ary? - Fine amara per la coppia: ora Valerio si avvicina sempre di più alla tentatrice che ha fatto traballare tutto a Temptation Island. Secondo notizie.it