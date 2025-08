Lyme la malattia invisibile delle star | dietro i sorrisi un incubo silenzioso

Dopo la dichiarazione di Justin Timberlake, che ha raccontato pubblicamente di aver contratto la malattia di Lyme in molti si stanno interrogando su questa patologia così subdola e particolare, che il New Times ha messo dietro solo all’AIDS come infettivitĂ . E sono tante le celebritĂ che, negli anni, hanno deciso di condividere la propria situazione. Dal mondo dello spettacolo a quello della moda, passando per la musica, sono sempre piĂą numerosi i volti noti che stanno contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia spesso sottovalutata e difficile da diagnosticare. In Italia, Victoria Cabello è stata la prima nel raccontare apertamente il proprio calvario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

