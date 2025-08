È morto il rapper romano Jesto. Ad annunciare la morte del 41enne è stato per primo Fedez che sui suoi social ha commentato: “Riposa in pace leggenda del rap (quello vero)”. Jesto è stato uno dei nomi più influenti della scena hip hop italiana tra la fine degli anni Duemila e l’inizio del decennio successivo. Jesto, all’anagrafe Justin Yamanouchi, classe 1984, è stato un riferimento assoluto per il freestyle, le battle e il rap da competizione, in un’epoca in cui il movimento era ancora underground, distante dalle logiche del mercato e della visibilità mainstream. Morte di Jesto: un talento carismatico e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto nella musica italiana: addio a Jesto. Il cordoglio di Fedez