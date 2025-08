Lutto in Federmanager Abruzzo Molise per l' improvvisa scomparsa della vicepresidente Irini Pervolaraki

Lutto in Federmanager Abruzzo e Molise per l'improvvisa scomparsa della vicepresidente Irini Pervolaraki, ingegnera chimica di origine cretese e pescarese di adozione.“È con dolore e profonda commozione - si legge in una nota - che Federmanager Abruzzo e Molise saluta Irini Pervolaraki, manager. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: federmanager - abruzzo - molise - irini

Franca Camplone nuova presidente di Federmanager Abruzzo e Molise: "Risposte concrete ai manager di oggi e di domani" - Cambio al vertice per Federmanager Abruzzo e Molise: l’assemblea degli iscritti ha eletto all’unanimità Franca Camplone come nuova presidente per il triennio 2025-2028.

Lutto in Federmanager Abruzzo Molise per l'improvvisa scomparsa della vicepresidente Irini Pervolaraki; Addio Irini, dolore per l’improvvisa scomparsa della vicepresidente della Federmanager Abruzzo e Molise; Franca Camplone eletta presidente di Federmanager Abruzzo Molise.

'Women on board 2023', fra Abruzzo e Molise 80 iscritte - va a Irini Pervolaraki, vicepresidente di Federmanager Abruzzo e Molise, per avermi dato la possibilità di aderire e di partecipare ... Lo riporta ansa.it