Lutto in casa Bayern è morto il figlio di Ulreich | aveva 6 anni

Meno di una settimana fa eravamo qui a raccontarvi la tragedia che aveva colpito Julio Sergio e famiglia, costretti a dire addio ad Enzo dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. Oggi un’altra notizia straziante colpisce il mondo del calcio, e ci porta questa volta in casa Bayern Monaco: qualche settimana fa è morto il figlio di Sven Ulreich, portiere in forza ai bavaresi ormai da tempo e fresco di rinnovo fino al 2026. Il piccolo Len se ne va a soli 6 anni dopo aver lottato anch’esso contro una brutta malattia. Questo il messaggio congiunto di Ulreich e della moglie Lisa su Instagram: “Con profondo dolore desideriamo comunicare che nostro figlio Len è venuto a mancare alcune settimane fa, dopo una lunga e grave malattia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lutto in casa Bayern, è morto il figlio di Ulreich: aveva 6 anni

