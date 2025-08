Lutto alla Regina Margherita-Leonardo Da Vinci di Avellino | addio alla docente Isabella Prisco

Una notizia profondamente triste colpisce oggi tutta la nostra comunitĂ scolastica: la nostra collega Isabella Prisco ci ha lasciati. Era una compagna preziosa nella vita scolastica e un’amica stimata da tutti. Così la comunitĂ dell'istituto Regina Margherita-Leonardo Da Vinci di Avellino esprime. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

