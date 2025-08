Lutto ad Azzano Decimo | è morto l' ex vicesindaco Gino Mascarin fatale un malore

Lutto ad Azzano Decimo. Si è spento a 91 anni Gino Mascarin, ex capitano nonché vicesindaco nella giunta Panontin. A causare la morte è stato un grave malore avvenuto mentre si trovava in casa. Per lui non c'è stato nulla da fare. Nato nel 1934 ad Azzano, ha vissuto parte della sua vita a Trieste. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it