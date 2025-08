L’universo immortale di anne rice lascia netflix | cosa sapere

Il mondo delle serie ispirate alle opere di Anne Rice sta attraversando una fase di transizione, con alcune produzioni che stanno lasciando le piattaforme di streaming principali per approdare su nuovi canali. La “Immortal Universe”, l’universo narrativo creato dall’autrice statunitense, si prepara a un importante cambiamento: la rimozione da Netflix e il consolidamento su AMC+. Questa evoluzione rappresenta un passo strategico per la gestione della franchise, che comprende serie come Interview With The Vampire e Mayfair Witches. In questo contesto, l’arrivo di Talamasca: The Secret Order, previsto per il 26 ottobre 2025, segna una svolta significativa nello sviluppo narrativo e nella connessione tra le diverse produzioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

