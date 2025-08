L’universo di Colombo | La creatività? Disegnare emozioni

Uno stile elegante e innovativo. Carlo Colombo, nome noto nel panorama internazionale dei designer, si caratterizza così il suo lavoro creativo. Vincitore lo scorso anno agli Archiproducts Design Awards per ben 3 prodotti, nel 2022 ha conquistato per la seconda volta il Wallpaper Design Award. Il designer originario di Carimate (Como) vanta numerose importanti collaborazioni tra cui Artemide, Flou, Giorgetti, Antonio Lupi, Bugatti, Bentley Home e via elencando in una serie importante di grandi brand. Qual è stata l’ispirazione del divano Eclisse, protagonista della nuova Linea Sculpted Dreams per Elie Saab Maison? "Eclisse nasce come oggetto d’arte che richiama il mondo della scultura, per poi essere utilizzato come divano domestico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

