L’ultimo atto di Martina Oppelli | prima di morire in Svizzera ha denunciato l’Asl di Trieste per tortura

Martina Oppelli, l’architetta triestina affetta da sclerosi multipla progressiva morta ieri, giovedì 31 luglio, in Svizzera, aveva depositato una denuncia-querela contro l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asu Gi) per tortura e rifiuto di atti d’ufficio. La denuncia, presentata tramite la sua procuratrice speciale Filomena Gallo – avvocata e segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni – è arrivata dopo che l’Asl le aveva negato per ben tre volte l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. A dare la notizia della scelta di Oppelli di denunciare l’Asl è stato Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Coscioni, che è intervenuto oggi, venerdì 1 agosto, durante la conferenza stampa a Trieste in memoria dell’architetta. 🔗 Leggi su Open.online

