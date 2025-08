L’ultimo atto di Martina Oppelli | la denuncia per tortura all’ASL prima del suicidio assistito

Una vita segnata dalla malattia. Martina Oppelli, 50 anni, triestina, conviveva da oltre vent'anni con la sclerosi multipla. Afflitta da una sofferenza continua e progressivamente invalidante, ha scelto di concludere la propria esistenza in Svizzera, ricorrendo al suicidio medicalmente assistito. La denuncia all'ASL come ultimo atto. Poco prima di partire per il Paese elvetico, Oppelli ha compiuto un gesto forte e simbolico: ha presentato una denuncia-querela contro l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI). A rappresentarla legalmente, Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell' Associazione Luca Coscioni.

