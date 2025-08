Lugnano in Teverina c’è il Palio dell’Assunta | un mese di festa tra storia fede e tradizione

A Lugnano in Teverina scocca l’ora del Palio dell’Assunta, una festa che riprende la nobile tradizione del passato. “Recentemente – spiega in una nota il sindaco, Alessandro Dimiziani - è stato ritrovato, in un ottimo stato di conservazione, il manifesto dell’800 che è diventato il logo della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: lugnano - teverina - palio - assunta

Tre giorni di festa a Lugnano in Teverina per celebrare i 150 anni della banda musicale - Compie 150 anni la banda musicale di Lugnano in Teverina che dal 18 al 20 luglio festeggerĂ il secolo e mezzo di vita.

Caccia ai talenti della musica, tappa in Umbria per il Cantagiro 2025: selezioni a Lugnano in Teverina - Giovedì 14 agosto alle 21.30, per il secondo anno consecutivo Lugnano in Teverina, in occasione della festa dell’Assunta, ospita la tappa regionale del Cantagiro.

Lugnano in Teverina, vivere la storia del borgo: torna il Palio e la Festa dell'Assunta Vai su X

I festeggiamenti dal 31 luglio al 31 agosto #terni #lugnanointeverina #festa #assunta #rievocazione #storica Vai su Facebook

Lugnano in Teverina, c’è il Palio dell’Assunta: un mese di festa tra storia, fede e tradizione; A Lugnano in Teverina i festeggiamenti per il Palio e la Festa dell'Assunta; Lugnano in Teverina, vivere la storia del borgo: torna il Palio e la Festa dell’Assunta.

Lugnano in Teverina, vivere la storia del borgo: torna il Palio e la Festa dell’Assunta - La rievocazione storica, organizzata dall’associazione Lugnano & Medievo in collaborazione con la Pro Lo ... umbria24.it scrive

Al via il Palio dell'Assunta di Lugnano in Teverina - Ansa.it - Il Comune di Lugnano in Teverina ha presentato in Provincia l'edizione 2024 del Palio dell'Assunta. Come scrive ansa.it