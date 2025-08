L’Ue può ancora contenere l’impatto dei dazi con riallocazioni e mercato unico Scrive Scandizzo

L’accordo commerciale Usa-Ue annunciato il 27 luglio scorso, e ora confermato, ha fissato una tariffa generale del 15% per la maggior parte dei prodotti dell’Ue per l’esportazione negli Stati Uniti, escludendo alcuni articoli strategicamente sensibili come parti di aeromobili, farmaci generici e macchinari per semiconduttori. Anche se presentato in sottigliezze diplomatiche come un esercizio di “riequilibrio”, l’accordo ha rappresentato una svolta radicale rispetto alla politica commerciale cooperativa. Significativamente, l’Ue ha anche assunto un impegno a non applicare contromisure tariffarie o commerciali, ma anzi ad aumentare gli acquisti di prodotti statunitensi legati all’energia e alla difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

