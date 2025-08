Lucia Goracci interrotta e minacciata dai coloni israeliani durante una diretta al Tg3

Attimi di paura per Lucia Goracci. La giornalista Rai, inviata in Medioriente, è stata interrotta dai clacson dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata durante un collegamento con il Tg3. “Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci, per ora con i clacson, solamente questa diretta perché uno dei protagonisti del film ‘No Other Land’, Awdah Hathaleen, è stato ucciso dal più violento di loro, Yinon Levi, che tra l’altro è sotto sanzione dell’Unione europea”, ha detto la reporter durante il telegiornale. Il Cdr del Tg3 ha espresso solidarietà alla collega sottolineando che è stata anche minacciata con una pistola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lucia Goracci interrotta e minacciata dai coloni israeliani durante una diretta al Tg3

In questa notizia si parla di: coloni - lucia - goracci - interrotta

Gaza, l’inviata Rai Lucia Goracci interrotta dai coloni israeliani: “Uno di loro con la pistola ci ha bloccato” - “Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci di fare questa diretta, per ora solo usando i clacson”, dice Lucia Goracci davanti alla telecamera.

Gaza, tensione in diretta per Lucia Goracci che viene interrotta da coloni israeliani #ANSA/RAI Vai su X

Dopo il clamoroso colpo di scena nel "mese dopo" di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardi, emergono nuovi retroscena sulla relazione della coppia Cosa ha raccontato Andrea Marinelli sull'incontro con Lucia Ilardo Vai su Facebook

Gaza, l’inviata Rai Lucia Goracci interrotta dai coloni israeliani: “Uno di loro con la pistola…; Cisgiordania, tensione in diretta per Lucia Goracci che viene interrotta da coloni israeliani; Gaza, la giornalista Lucia Goracci interrotta dai clacson: I coloni non vogliono farci parlare.

Lucia Goracci interrotta e minacciata dai coloni israeliani durante una diretta al Tg3 - La giornalista Rai, inviata in Medioriente, è stata interrotta dai clacson dei coloni israeliani nella Cisgiordania ... lapresse.it scrive

Cisgiordania, tensione in diretta per Lucia Goracci che viene interrotta da coloni israeliani - L'inviata del Tg3 Lucia Goracci è stata presa di mira dai coloni in Cisgiordania, mentre stava realizzando un servizio con il suo operatore Ivo Bonato a poca distanza dall'insediamento di Carmel, ... Da ansa.it