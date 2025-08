Lucia Goracci fermata e minacciata dai coloni in Cisgiordania | la Rai esprime pieno sostegno Il suo post

La Rai prende posizione dopo l'episodio in Cisgiordania. La giornalista di Rai3 Lucia Goracci è stata bloccata da alcuni coloni israeliani durante una diretta in Cisgiordania, un episodio che ha sollevato preoccupazione e indignazione. In una nota ufficiale diffusa in seguito al racconto della stessa Goracci, la Rai ha espresso pieno sostegno alla propria inviata e all'operatore Ivo Bonato, sottolineando però di non essere stata messa al corrente dell'accaduto al momento in cui è avvenuto. Il comunicato dell'azienda: "Massimo sostegno e gratitudine". La Rai ha dichiarato: "In riferimento a quanto rivelato dall'inviata in Medio Oriente Lucia Goracci, che ha raccontato in un post social delle minacce ricevute da lei e dall'operatore Ivo Bonato martedì scorso – episodio non segnalato all'azienda – ribadiamo il pieno sostegno e l'apprezzamento per il lavoro svolto, insieme all'impegno affinchĂ© gli inviati possano continuare a raccontare il conflitto in Medio Oriente in condizioni di maggior sicurezza possibile".

