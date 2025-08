Lucia Goracci bloccata dai coloni in Cisgiordania la Rai | Pieno sostegno Non eravamo informati dell'accaduto

La Rai commenta quanto accaduto in Cisgiordania a Lucia Goracci, la giornalista di Rai3 bloccata da alcuni coloni. In una nota diramata in queste ore l'azienda fa sapere di non essere stata informata sull'accaduto e aggiunge: "Pieno sostegno e apprezzamento del lavoro svolto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

