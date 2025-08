Lucca | Ho la 27 di Quagliarella? L’ho scelta perché il 9 è di Lukaku e 2+7 fa 9

Rrhamani, Marianucci, Lucca e Beukema hanno risposto alle domande dei tifosi oggi a Castel di Sangro, condividendo impressioni e raccontando i loro obiettivi personali e di squadra. Leggi anche: Ritiro Castel di Sangro: il Napoli affronterĂ Girona, Olympiacos e una squadra francese (Kkn) Le risposte di Rrhamani. Raccontaci i due momenti che porti nel cuore degli scudetti vinti a Napoli.. «Il primo momento è sicuramente legato al primo scudetto. Eravamo molti punti avanti rispetto al secondo in classifica, piĂą di 15, ma era la prima volta che stavamo davvero vincendo per noi, per questa squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca: «Ho la 27 di Quagliarella? L’ho scelta perchĂ© il 9 è di Lukaku e 2+7 fa 9»

