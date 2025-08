Lucca affidano la figlia di 10 anni a un’amica | esce di casa e coinquilina abusa di lei

Una mattinata sconvolgente a Lucca. Orrore a Lucca. Il 17 luglio i genitori di una bambina di meno di dieci anni l’hanno affidata a un’amica di famiglia, come spesso accadeva. Entrambi dovevano recarsi a lavoro. Ma quella mattina la donna si è assentata per circa mezz’ora per alcune commissioni da sbrigare, lasciando la piccola in compagnia di un coinquilino extracomunitario di 39 anni. In quel breve intervallo, l’uomo ha abusato di lei. La denuncia e le indagini. Solo al rientro dei genitori la bambina ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto. Il padre ha subito contattato i carabinieri di San Concordio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lucca, affidano la figlia di 10 anni a un’amica: esce di casa e coinquilina abusa di lei

