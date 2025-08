Lotto un terno e tre ambi regalano una vincita da quasi 24mila euro nel napoletano | i numeri vincenti

Il gioco del Lotto, nel concorso di giovedì 31 luglio, ha premiato San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, con una vincita da 23.750 euro. Il premio - riporta Agimeg - è stato centrato grazie a un terno e tre ambi con i numeri 4-46-68 sulla ruota di Napoli, giocato in una ricevitoria in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it