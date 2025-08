Lotto ambi e terno in Liguria con l' ultima estrazione

Liguria fortunata nell'ultima estrazione del Lotto di giovedì 31 luglio 2025. Come riporta Agipronews, centrata una doppietta da 39mila euro totali, così distribuiti: 22.500 euro a Genova, con un ambo realizzato in un punto vendita di piazza Giusti, e 16.500 euro a Ceriale, in provincia di Savona. 🔗 Leggi su Genovatoday.it