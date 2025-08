Lotta senza quartiere contro l’immigrazione clandestina patto Meloni-Erdogan a Istanbul Poi il trilaterale con il premier libico video

La trasferta lampo in Turchia di Giorgia Meloni si è conclusa con un rafforzamento dellla partenership tra Recep Tayyip Erdo?an e l’Italia. All’incontro di Istambul ha partecipato anche il Primo Ministro del Governo di UnitĂ Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba. Nel corso dell’incontro i tre leader hanno discusso il rafforzamento della cooperazione per rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori. La nota di Palazzo Chigi ricorda “gli eccellenti risultati raggiunti in questo ambito con la Turchia. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’opportunitĂ di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all’azione del Governo di UnitĂ Nazionale libico in ambito migratorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

