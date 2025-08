L' oro è in leggero rialzo a 3.292,96 dollari

Mattinata in lieve rialzo per l' oro. Le quotazioni spot del metallo prezioso avanzano stamani dello 0,09% a 3.292,96 dollari l'oncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'oro è in leggero rialzo, a 3.292,96 dollari

In questa notizia si parla di: rialzo - dollari - mattinata - lieve

L'oro in rialzo, il prezzo spot a 3.323 dollari - Oro in rialzo in avvio di giornata, con il prezzo spot a 3.323,54 dollari l'oncia (+0,54%). Avanza anche il contratto con consegna a giugno, a 3.

L'oro in rialzo, il prezzo spot a 3.323 dollari - Oro in rialzo in avvio di giornata, con il prezzo spot a 3.323,54 dollari l'oncia (+0,54%). Avanza anche il contratto con consegna a giugno, a 3.

Il petrolio apre in rialzo New York a 58,88 dollari - Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano l'1,39% a 58,88 dollari al barile.

L'oro è in leggero rialzo, a 3.292,96 dollari; L'oro è in leggero rialzo, a 3.292,96 dollari; Borsa di Milano in rialzo con le banche, scende Stellantis.

L'oro è in leggero rialzo, a 3.292,96 dollari - Le quotazioni spot del metallo prezioso avanzano stamani dello 0,09% a 3. Come scrive quotidiano.net

L'euro è in rialzo sul dollaro, a 1,1433 - L'euro è in rialzo sul dollaro questa mattina e perde qualche piccola posizione sullo yen. Scrive ansa.it