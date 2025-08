Lorenzo Sonego subisce la rimonta di Rublev ed è eliminato a Toronto

Lorenzo Sonego non riesce ancora a sfatare il tabù di Andrey Rublev sul duro, ma ci va molto più vicino delle occasioni precedenti. Il torinese esce sconfitto sul centrale del Masters 1000 di Toronto per 5-7 6-4 6-3 in due ore e 32 minuti. Sarà dunque il russo a giocarsi un posto nei quarti di finale con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, oltre a compiere un passo in più verso la finale raggiunta un anno fa a Montreal. Sonego si mostra aggressivo fin da subito, risalendo in risposta da 40-0 nel secondo game, anche se Rublev riesce a tirarsi fuori con due ace e una prima vincente. Subito dopo, però, il torinese deve fronteggiare tre palle break (due delle quali su buone iniziative del russo), sempre cancellate con prime vincenti.

Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante - Il romano batte in tre set Galarneau, Lorenzo avanza senza problemi contro Yunachaokete. Matteo invece si arrende a Diallo

Atp Toronto, pronostico Rublev-Sonego: alta quota con l’italiano - Pronostico Rublev-Sonego, Atp Toronto: il tennista italiano è pronto a sorprendere, la quota non è da trascurare In questo confronto del torneo Atp di Toronto l’italiano Lorenzo Sonego parte sì sfavorito ma con buone possibilità di ribaltare il pronostico, sicuramente con più chance di quanto suggeriscano le quote.

A che ora Sonego-Rublev oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming - Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno davvero ostico per il tennista italiano, che se la dovrà vedere con l’arrembante russo sul cemento della località canadese.

Niente gioia per Sonego! Rublev completa la rimonta e prende gli ottavi; LIVE Sonego-Rublev 1-0, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: iniziato il match; Sonego sogna l’impresa a Toronto contro Rublev.

ATP Toronto: Lorenzo Sonego fermato al terzo turno, Rublev vince in rimonta e vola agli ottavi - Il piemontese non riesce a capitalizzare il vantaggio del primo set e si è visto rimontare dal russo, che ha fatto una grande gara sul piano tecnico e nervoso Sfuma la possibilità di avanzare negli ot ... Lo riporta tennisitaliano.it

Sonego eliminato al 3° turno a Toronto: Rublev rimonta e vince al terzo set - Lorenzo Sonego esce di scena al terzo turno del "National Bank Open Presented by Rogers", che si gioca sul cemento di Toronto. Da tuttosport.com