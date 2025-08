Lorenzo Musetti rischia di perdere la top-10 mondiale? Gli incroci a Toronto | chi lo può superare

Lorenzo Musetti ha iniziato in maniera poco brillante la prima stagione sul cemento nordamericano: ha perso al primo turno del torneo ATP 500 di Washington contro il britannico Cameron Norrie e poi ha ceduto al secondo turno del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Alex Michelsen. Un doppio ko prematuro che fa suonare qualche campanello d’allarme per il 23enne, che dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros sta pagando a caro prezzo un problema fisico avuto sulla terra rossa di Parigi. L’eliminazione al primo turno di Wimbledon e l’avvio non entusiasmante sul cemento stanno incidendo sul ranking ATP del tennista toscano, che è stato numero 6 del mondo e attualmente è scivolato in decima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti rischia di perdere la top-10 mondiale? Gli incroci a Toronto: chi lo può superare

ATP 1000 Toronto 2025 Il tabellone del Master 1000 del Canada. Senza i top players Sinner, Alcaraz e Djokovic, Alexander Zverev è la testa di serie n. 1. Lorenzo Musetti (n. 3) sorteggiato nella metà del tedesco. I primi turni degli azzurri : Musetti b Vai su Facebook

