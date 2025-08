Lorenzo Bonicelli danno neurologico non valutabile Respira con tracheotomia

Resta un danno neurologico la cui entit√† non √® ancora valutabile per Lorenzo Bonicelli. Il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica Fgi e direttore dell‚ÄôIstituto di Medicina dello Sport del Coni, ha incontrato ieri a Essen, in Germania, i colleghi neurochirurghi del Policlinico Universitario, presso il quale, da mercoled√¨ 23 luglio, √® ricoverato il ginnasta Lorenzo¬†Bonicelli, infortunatosi agli anelli durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi Estive. Lo rende noto la stessa Federazione in un comunicato. Dal consulto, dopo un‚Äôapprofondita analisi dello stato clinico attuale, √® emerso che¬† Bonicelli¬†presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Lorenzo Bonicelli, danno neurologico non valutabile. Respira con tracheotomia

Cos‚Äô√® successo a Lorenzo Bonicelli? √ą in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli √® caduto sul collo durante l‚Äôesercizio agli anelli ed √® stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

