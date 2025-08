L’ordine di Trump furioso con Medvedev | Schiero due sottomarini nucleari La rissa social e la minaccia della mano morta | cosa si sono detti

Dalle schermaglie sui social media ai fatti il passo per Donald Trump è molto breve, perché «le parole sono molto importanti, spesso hanno conseguenze indesiderate». Dopo il botta e risposta di ieri con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, il leader della Casa Bianca è passato alle maniere forti: «Ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie siano più di questo». Medvedev aveva s tuzzicato il presidente americano richiamando la «mano morta», leggendario sistema segreto sovietico che avrebbe dovuto lanciare missili nucleari contro Washington in caso di attentati ai vertici del Cremlino. 🔗 Leggi su Open.online