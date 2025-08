L’opera tradizionale cinese al Cremona Summer Festival L’amore e le convenzioni morali

La storia d’amore tra Zhang e Yingying, emblema del sentimento capace di superare i vincoli sociali, viene rappresentata a Cremona il 5 agosto e a Crema il 6 agosto, con ingresso gratuito. L’opera tradizionale cinese è stata inserita nell’ambito della rassegna cremonese Summer Festival per un incontro tra culture, grazie alla collaborazione con l’International Culture Cooperation con sede a Vienna, il centro per lo sviluppo artistico del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica Popolare Cinese, il fondo nazionale per le arti della Cina e la societĂ di ricerca sull’opera cinese. Sul palco, la Jiangsu Kunshan Contemporary Kunqu Opera Theatre con ’ The Romance of the Western Chamber ’, uno dei capolavori del teatro classico cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’opera tradizionale cinese al Cremona Summer Festival. L’amore e le convenzioni morali

