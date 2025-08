Lookman viene a sapere del no dell'Atalanta all'Inter la sua reazione è scomposta e plateale

Lookman ha eliminato ogni traccia dell'Atalanta dal suo profilo Instagram. La reazione dell'attaccante nigeriano dopo che la Dea ha rifiutato l'offerta presentata dall'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! NovitĂ importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: il VIDEO della rete del nigeriano.

