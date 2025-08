Lookman spinge per l’Inter prove di strappo con l’Atalanta? Il nigeriano vuole mandare questo segnale

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - spinge

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta - Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti,.

“Addio bomber”. Lutto in serie A, morto il campione ex Inter, Lazio e Atalanta - Il calcio italiano perde una delle sue figure più vere e appassionate. A 68 anni si è spento un attaccante che, negli anni Ottanta, aveva saputo conquistare stima e affetto su numerosi campi della Penisola.

