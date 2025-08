Offerta respinta. I 45 milioni proposti martedì dall’Inter non bastano per acquistare Ademola Lookman. L’Atalanta questo pomeriggio ha risposto ‘no, grazie’, all’offerta presentata nella giornata di martedì dal club milanese. Offerta scritta, in due versioni differenti: una prima da 40 milioni di parte fissa e 5 di bonus, dunque variabili, poi una seconda offerta qualche ora dopo da 42 milioni subito e 3 di bonus. Ritenuta per l’appunto non adeguata dai Percassi. Per il momento, dunque, Lookman resta a Bergamo nonostante la dichiarata volontà del giocatore di essere ceduto. Una volontà così smaccata da spingere il bomber 28enne a cancellare ogni riferimento all’Atalanta  nel suo profilo Instagram, listato a lutto con un bollino nero come foto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lookman, rifiutata l’offerta dell’Inter: 45 milioni non bastano. E il giocatore cancella l’Atalanta da Instagram