Lookman-Napoli i partenopei puntano al grande colpo L’indiscrezione dopo il no all’Inter

Lookman-Napoli: il club partenopeo punta sull’attaccante dell’Atalanta Il nome di Ademola Lookman è diventato centrale nel mercato estivo, e ora si parla sempre più insistentemente dell’asse Lookman-Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro è fortemente interessato all’attaccante dell’Atalanta, protagonista di una stagione brillante con la maglia nerazzurra. Il pressing del Napoli su . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lookman-Napoli, i partenopei puntano al grande colpo. L’indiscrezione dopo il no all’Inter

Lookman, è beffa Napoli: arriva l’annuncio social - Lookman gela il Napoli: ha scelto l’Inter, sprint finale per il colpo. Sembrava una pista calda per il Napoli, ma alla fine Ademola Lookman ha fatto la sua scelta.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Ndoye si allontana dal Napoli: Chiesa, Nusa e Lookman | Manna ha già tre alternative - L'assalto a Dan Ndoye si complica, ma il Napoli non si fa cogliere impreparato. Mentre il Bologna alza il muro per il suo gioiello, il DS Giovanni Manna ha già attivato il piano B: una lista di quattro alternative di altissimo livello per regalare ad Antonio Conte l'esterno offensivo che chiede con insistenza.

Clamoroso Napoli, ritorno di fiamma per Lookman dell'Atalanta: la situazione; Il Napoli piomba su Lookman: le ultime; Ademola Lookman, addio all’Atalanta? Il Napoli fiuta l’affare.

Napoli, sfumato Ndoye: ora si può puntare tutto su Lookman? ADL ha una carta da giocare - l Napoli deve dire addio a uno degli obiettivi principali per rinforzare l'attacco: Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, non vestirà l’azzurro. Come scrive dailynews24.it

Tarallo (La Verità): “Macché Chiesa, il Napoli punti dritto a Lookman” - Secondo Tarallo, Chiesa non rappresenta una priorità per il Napoli, soprattutto considerando le caratteristiche del giocatore, che non si distingue per il suo sacrificio in fase difensiva, un aspetto ... Si legge su calcioatalanta.it