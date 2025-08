Lookman l’Atalanta vola in Germania ma lui resta a casa | ecco il motivo

Ademola Lookman non è partito con l’ Atalanta per la Germania. Il motivo ufficiale è il recupero da un infortunio muscolare, ma la sua assenza assume un significato più ampio nel contesto di mercato. Il giocatore sta continuando il percorso di riabilitazione a Zingonia, seguito dallo staff medico nerazzurro, ma nel frattempo il suo nome è al centro di una trattativa caldissima con l’Inter. L’ Inter ha già raggiunto un’intesa con Lookman per un contratto pluriennale, ma resta distante dall’ Atalanta, che chiede almeno 50 milioni di euro. Il club di Percassi non ha intenzione di fare sconti, e l’ipotesi di una cessione all’estero — magari più remunerativa — rimane sul tavolo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: lookman - atalanta - germania - resta

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! Novità importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Lookman in forse per la sfida con la Roma. Genoa-Atalanta tra sabato 17 e domenica 18 - SERIE A. Due le notizie principali di venerdì 9 maggio: Ademola Lookman è in dubbio per il match di lunedì 12 al Gewiss Stadium per un guaio muscolare e Genoa-Atalanta da domenica 18 potrebbe essere anticipata a sabato 17.

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: il VIDEO della rete del nigeriano.

Romano - L’Inter, Oaktree incluso, ha fissato il tetto massimo a 45 milioni per Ademola Lookman. Intanto, gli agenti del giocatore, presenti a Bergamo, continuano a sollecitare l’Atalanta affinché mantenga l’accordo preso un anno fa. Lookman ha le idee chiare Vai su Facebook

Luca Percassi: 'Lookman è da tempo che vuole andare via'; Lookman tra Inter e Atalanta: la posizione del calciatore; Inter, l'obiettivo è Lookman.

Lookman, l'Inter aspetta la risposta dell’Atalanta - E intanto il nigeriano non andrà in Germania con la squadra, mentre gli agenti restano a Bergamo ... msn.com scrive

CdS - Nessun piano B: l'Inter va all-in su Lookman. Oggi la risposta da Bergamo: anche in caso di "no"... - in su Lookman e per oggi è attesa la risposta dell'Atalanta alla proposta ufficiale da 42 milioni più 3 di bonus. Lo riporta msn.com