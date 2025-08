Lookman l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter | no a 42 milioni più 3 di bonus

Alla prima offerta ufficiale consegnata dall’ Inter all’ Atalanta, la risposta bergamasca è un secco no. Se non cambieranno le condizioni, Ademola Lookman non si trasferirà da un nerazzurro all’altro in questa sessione di mercato. La proposta recapitata nei giorni scorsi a Zingonia a mezzo mail era stata di 42 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale di 45, dunque di 5 milioni in meno rispetto alla richiesta del club dei Percassi. Che hanno declinato. Ora la palla torna nel campo dell’Inter, che mercoledì ha anche ‘incassato’ la versione di Luca Percassi: “Ademola vuole andare via, ma le cose hanno preso una piega diversa con l’uscita di Retegui, che non era nei nostri piani, mentre per lui non c’era nulla di concreto, fino a martedì”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lookman, l’Atalanta rifiuta l’offerta dell’Inter: no a 42 milioni più 3 di bonus

