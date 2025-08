Lookman Juventus, adesso la partita si allarga anche a quell'”avversario”: il club in questione va a caccia di esterni d’attacco. Il mercato estivo entra nel vivo e uno dei nomi piĂą caldi è quello di Ademola Lookman. L’attaccante dell’ Atalanta, reduce da una stagione stellare con i bergamaschi, sta facendo parlare molto di sĂ©, soprattutto grazie all’ interesse che suscita in diversi top club italiani. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il pressing del Napoli si sta facendo sempre piĂą insistente nella corsa per acquisire il calciatore nigeriano. Lookman Juventus, il no dell’Atalanta all’Inter spalanca le porte al Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lookman Juventus, dopo il no all’Inter si apre quell’altra grande pista italiana: quel club è alla ricerca di esterni per completare l’attacco. L’inserimento dell’ultim’ora