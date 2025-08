Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La telenovela che ruota intorno ad Ademola Lookman e al suo possibile trasferimento aall’ Inter continua a tenere banco. Come scrive Gianluigi Longari nel suo editoriale per Sportitalia, il tema è ancora “all’ordine del giorno” per la dirigenza nerazzurra. E non potrebbe essere altrimenti, considerando il peso della trattativa e il profilo del calciatore, reduce da stagioni da protagonista con l’ Atalanta, culminate con la storica tripletta in finale di Europa League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, serve un altro assist del nigeriano per sbloccare l’affare: il motivo