. Il punto dell’esperto di calciomercato. La trattativa tra il calciomercato Inter e l’ Atalanta per Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano classe 1997, continua a restare in una fase di stallo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i nerazzurri sono in attesa di una risposta definitiva dal club bergamasco, ma il tempo sembra iniziare a pesare su entrambe le parti. L’Inter non vuole superare il limite dei 45 milioni. La dirigenza dell’ Inter, guidata da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, ha giĂ manifestato chiaramente l’intenzione di non spingersi oltre una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, Romano rivela: «Marotta è stanco di aspettare e ha dato forti indicazioni»